Park halindeki araca çarpan otomobil takla attı

Kadıköy İlçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Kalamış Caddesi üzerinde saat 22.40 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsü seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sağındaki park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı.

Kaza sonucu takla atan aracın içinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içinden çıkarıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.