Park halindeki araçtan hırsızlık yapmıştı. Tutuklandı

Gaziantep'te, park halinde araçtan hırsızlık yapan şüpheli şahıs tutuklandı. Tutuklanan şahsın aracın açık camından içeri girerek hırsızlık yapma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Park halindeki araçtan hırsızlık yapmıştı. Tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi'nde bir araçta meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.A.K. isimli şüpheli yakalandı.

Şüpheli şahsın, aracın açık camından içeri girerek hırsızlık yapma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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