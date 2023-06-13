Park halindeki midibüs yandı

Kocaeli’nde park halindeki midibüs alev alev yandı.

Park halindeki midibüs yandı

İHA’nın haberine göre, yangın Mevlana Mahallesi 840. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 41 P 9417 plakalı Ivevo marka servis midibüsünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın midibüsün tamamına sirayet etti. Yangın daha sonra da yan tarafta bulunan 41 AGS 455 plakalı Ford marka kamyona sıçradı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekipler araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Servis midibüsü kullanılmaz hale gelirken, kamyonda ise maddi hasar meydana geldi.

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