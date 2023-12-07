Park halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman’da park halindeki bir otomobil alev alarak yandı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Park halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman'ın Siteler Mahallesi Polis Amca İlkokulu yakınlarında park halinde bulunan Cihan T’ye ait otomobil, alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, otomobilin motor kısmında elektrik aksamından dolayı çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

HASAR MEYDANA GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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