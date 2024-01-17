Park halindeki otomobilde oturan baba ve oğluna silahlı saldırı

Kaynak: DHA
Park halindeki otomobilde oturan baba ve oğluna silahlı saldırı
Ankara'da seyir halindeki otomobilini yol kenarına park edip içerisinde oturan baba ve oğlu, kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Baba ve oğul yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, elinde pompalı tüfekle hafif ticari araçtan inen bir şüpheli, park halindeki otomobilde oturan ve isimleri öğrenilemeyen baba ile oğluna ateş açtı. Şüpheli, ardından araca binerek olay yerinden kaçtı. çevredekilerin İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BABA VE OĞLUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin kaçış anı ise, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.

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