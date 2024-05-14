Park halindeki tır alev alev yandı

Yıldızhan Mahallesi Zile Caddesi üzerindeki fabrikada meydana gelen olayda, sabah yükleme yapılacağı için akşam saatlerinde İsmail A. tarafından fabrika bahçesine park edilen 19 LL 073 plakalı tır, elektrik kontağı sonucunda çıkan yangınla kısa sürede bütün aracı kapladı. Park halindeki tırdan yükselen alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı, ancak tırda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.