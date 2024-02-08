Parkinson hastalığı nedir? Parkinson hastalığı belirtileri neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Parkinson hastalığı nedir? Parkinson hastalığı belirtileri neler?
Parkinson hastalığı sinir sistemindeki bozukluklar sonucu ortaya çıkar ve genellikle orta yaşlardan sonra titreme, kas sertliği ve yavaş hareket gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Peki, parkinson hastalığı nedir? Parkinson hastalığı belirtileri neler?

Nörolojik bozukluk olan Parkinson hastalığı genellikle orta yaşlardan sonra çıkabilir ve hareket kaybı gibi pek çok belirtisi bulunmaktadır. Peki, parkinson hastalığı nedir? Parkinson hastalığı belirtileri neler?

PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR?

Parkinson hastalığı, genellikle orta yaşlardan sonra başlayan ve sinir sistemi üzerinde ilerleyici bir etkisi olan bir nörolojik bozukluktur. Bu hastalık, özellikle hareket kontrolü ile ilgili sorunlara yol açar ve genellikle titreme, kas sertliği, yavaş hareket etme ve denge kaybı gibi belirtilerle karakterizedir.

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen bir nörotransmitterin üretiminde veya kullanımında bozukluklarla ilişkilidir. Dopamin, vücudun hareketleri kontrol etmesine yardımcı olan bir kimyasaldır. Dopamin üretimindeki azalma veya etkileşimdeki sorunlar, Parkinson hastalığının temelinde yatan nedenler arasında yer alır.

PARKİNSON HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Parkinson hastalığı belirtileri arasında şunlar bulunabilir:

- Genellikle istirahat halindeyken ellerde, parmaklarda veya çenede görülen ritmik titremeler.

- Kaslarda sertleşme ve esneme hissi.

- Hareketlerin yavaşlaması, günlük aktivitelerin yürütülmesinde zorluk.

- Ayakta durma ve yürüme sırasında denge sorunları.

- Vücut duruşunda değişiklikler, öne eğilme eğilimi.

- Küçük, düzensiz yazı (mikrografi).

- Sesin düşük, monoton veya hızlı konuşma.

Parkinson hastalığı genellikle ilerleyici bir seyir gösterir ve hastaların yaşam kalitesini etkileyebilir. Ancak, tedavi ile semptomların hafifletilmesi ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması mümkündür. Tedavi genellikle ilaçlar, rehabilitasyon ve yaşam tarzı değişikliklerini içerir.

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