Parkinson hafıza kaybı uykusuzluk sorunu depresyon hastalarına müjde

Kaynak: DHA
Parkinson hafıza kaybı uykusuzluk sorunu depresyon hastalarına müjde
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh'dan parkinson hafıza kaybı uykusuzluk sorunu depresyon hastalarına müjde geldi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, bu konuda şunları söyledi:

“Neuralink projesi, beynin hem yüzey hem de derin kısımlarından bilgi toplayabilen ve bazen de beyne elektrik uygulayabilen modern bir nöroteknoloji örneğidir. Şu anda Neuralink’in teknolojisi, veri toplama ve kaydetme özelliklerine sahiptir. Fakat toplanan verilerin nasıl saklanacağı ve tekrar nasıl kullanılacağı belirsizdir. Neuralink’in çalışmalarını, önce laboratuvarda hayvan deneyleri, sonra domuzlarla, sonra da maymunlarla yaptığını duyduk. Son olarak, FDA’nın izniyle insanlarda denemeye başladığını öğrendik. İnsan beyninin elektriksel aktivitesini kaydetmek ve uyarlamak, uzun zamandır yapılan bir araştırma alanıdır. Beynin derin kısımlarını uyararak, Parkinson ve diğer hareket bozuklukları gibi hastalıklarda klinik iyileşme sağlayabildiğimizi, Parkinson hastalarına yaşam kalitesini artırabileceğimizi biliyoruz ve bunu uyguluyoruz.”

"Doç. Dr. Zırh, şöyle devam etti:

“Elon Musk’ın ortaya koyduğu bu çalışmalar, şimdilik daha küçük çiplerle ve beynin yüzey kısımlarına odaklanmaktadır. Hayvan deneylerinde 1024 elektrod kullanıldığını, insan deneyinde ise 64 elektrodun beynin yüzeyine takıldığını belirtti. Bu elektrotlar, kafatasına yerleştirilen bir çipe bağlıdır ve bu çip dışarıdan şarj edilebilir ve 24 saat boyunca bağımsız olarak çalışabilir. Şu anda yapabildiğimiz şey, beynin yüzey kısımlarından veri toplamaktır. Bu cihazların, insan beyniyle tam bir uyum sağlayabilmesi için daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Doğanın dilini ve bilgisayar dilini henüz tam olarak anlayamıyoruz. Fakat teknolojinin ilerlemesiyle, beynin yüzeyindeki elektriksel aktiviteyi algılamada başarılı olduk.”

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