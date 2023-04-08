Parkinson nedir? Parkinson belirtileri nelerdir? Parkinson tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan parkinson hastalığıyla ilgili detaylar...

PARKİNSON HASTALIĞI NEDİR?

Parkinson, beyin hücrelerinde kayıp (nörodejenerasyon) ile seyreden, yavaş ilerleyen bir beyin hastalığıdır. Parkinson hastalığı ilk kez James Parkinson tarafından 1817’de tanımlanmıştır.

PARKİNSON BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Titreme (İstirahat tremoru)

-Hareket yavaşlığı (Bradikinezi)

-Rijidite (Kasların sertleşmesi)

-Yürüyüş bozuklukları

-Yürürken kilitlenme ve düşmeler

-Postural instabilite (Denge bozukluğu)

-El yazısının küçülmesi (Mikrografi)

PARKİNSON TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Parkinson hastalığı tanısı konulduğunda dopamin eksikliğini giderici veya takviye edici tedavilere başlanması önerilmektedir. Parkinson tedavisine ağızdan verilen ilaçlar ile başlanır.

Parkinson hastalığı ilaç tedavisinde;

İlaçların, hasta ve yakınları tarafından isimlerinin ve dozlarının bilinmesi,

İlaçların mutlaka uzman hekim tarafından önerilen doz ve saatlerde alınması,

Beklenen etki ve olası yan etkilerinin bilinerek yakından takip edilmesi,

Düzenli doktor kontrolleri ile dozların gözden geçirilmesi, gerekirse ayarlanması,

Yan etkilere karşı etkin tedbirlerin zamanında devreye konulması önemli kurallardır.

Parkinson hastalığı ilerledikçe ağızdan alınan ilaçlar giderek yetersiz kalabilir. Bu durumda cerrahi yöntemler düşünülür. Cerrahi öncesi veya cerrahiye uygun olmayan hastalarda;

İlacın cilt altına konulan küçük bir iğne ve buna bağlı bir pompa aracılığıyla sürekli verilmesi,

Karından açılan küçük bir delikten bağırsağa uzatılan küçük bir hortum ve bir pompa aracılığıyla ilacın sürekli uygulanması kullanılabilecek diğer iki yöntemdir.