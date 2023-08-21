Parkta oturan 3 arkadaş, 'yer verme' tartışmasında 10 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta oturup sohbet eden 3 arkadaş, ‘yer verme’ tartışmasında 10 kişilik grup tarafından bıçakla yaralandı.

Parkta oturan 3 arkadaş, 'yer verme' tartışmasında 10 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı

DHA'nın haberine göre; olayda ağır yaralananlardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Parkta yer verme tartışması

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Alanyurt Esentepe Mahallesi Esenler Caddesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Ç. (38), Bahri O. (30) ve Hasan D. (53) isimli arkadaşlar, parkta oturup sohbet ederken yanlarına gelen 10 kişilik grup yerlerini istedi. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 arkadaş bıçakla yaralandı

Kavgada Halil İbrahim Ç., Bahri O. ve Hasan D., aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumu kritik

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Halil İbrahim Ç.'nin durumunun kritik olduğu, diğer iki arkadaşın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis saldırganları arıyor

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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