Arkadaşını sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekti

Aydın'da yaşayan ailesinin 4 yıldır haber alamadığı Mehmet Akkan'ın Denizli'de arkadaşı tarafından sopayla öldürülüp cesedinin toprağa gömüldüğünü ortaya çıktı. Katil zanlısı Osman C’nin Mehmet Akkan’ın 3 yıl boyunca çektiği tespit edildi.

KAYNAK: AA
Arkadaşını sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekti

50 yaşındaki Mehmet Akkan, ailevi sorunlar nedeniyle 2019'da Aydın'ın Buharkent ilçesindeki evinden ayrılarak Denizli'ye gitti.

boyle-arkadas-dusman-basina-arkadasini-sopayla-oldurup-3-yil-emekli-maasini-cekti-yenicag-2.jpg

EMNİYET ÖZEL EKİP KURULDU

Akkan’ın kız kardeşi Remziye Yıldız, Denizli'ye gittiğinden bu yana hiçbir şekilde irtibat kuramadıkları Akkan'ın bulunması için 2021 yılında polise başvurdu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel ekip kuruldu.

ATM KAMERALARI İNCELENDİ

Polis, Akkan'ın emekli maaşının çekilip çekilmediğine ilişkin bankadan bilgi istedi. Akkan'ın emekli maaşının 2019-2022 yılları arasında Denizli'de düzenli olarak çekildiğini bildirilmesi üzerine polis, otomatik para çekme makinelerindeki (ATM) güvenlik kameraları görüntülerini incelendi.

boyle-arkadas-dusman-basina-arkadasini-sopayla-oldurup-3-yil-emekli-maasini-cekti-yenicag-1-001.jpeg

MAAŞI ÇEKEN ARKADAŞI ÇIKTI

Yapılan araştırmada maaşı çeken kişinin, Mehmet Akkan ile bir süre aynı pansiyonda kalan arkadaşı Osman Ç. olduğunu belirleyen ekipler, Osman Ç'yi Denizli'nin Honaz ilçesinde yakaladı.

BAŞINA SOPAYLA VURURAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Osman Ç, emniyetteki sorgusunda, 2019 yılında, Akkan ve arkadaşları Enver Ç. ile Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Sapaca Mahallesi'ndeki kırsal bölgeye içki içmeye gittiklerini, husumet beslediği için burada Akkan'ı başına sopayla vurarak öldürdüğünü, cesedini Enver Ç. ile bulundukları yere gömdüklerini anlattı.

boyle-arkadas-dusman-basina-arkadasini-sopayla-oldurup-3-yil-emekli-maasini-cekti-yenicag-2-001.jpgboyle-arkadas-dusman-basina-arkadasini-sopayla-oldurup-3-yil-emekli-maasini-cekti-yenicag-2-001.jpg

İNSAN KEMİKLERİ VE AKKAN’A AİT KIYAFET PARÇALARI BULUNDU

Şüphelinin tarif ettiği alanda yapılan kazı çalışması sonucu insan kemikleri ile Akkan'a ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları bulundu.

TUTUKLANDI

Ekipler, Enver Ç. ve olayla ilgili bilgileri olduğu iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman Ç. ile Enver Ç. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, son 3 yılda, 2015 yılı öncesinde işlenmiş 6 faili meçhul cinayeti aydınlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaya çıkardığı 7. faili meçhul cinayet olduğu kaydedildi.

İlgili Haberler
Sibel’in katili erkek arkadaşı çıktı. ‘İntihar etti’ diyerek 112’yi aramış
Arkadaşının katilini İstanbul uçağında görünce çılgına dündü
İş arkadaşların sokaktaki tartışması cinayetle bitti
İş arkadaşların sokaktaki tartışması cinayetle bitti
Parkta oturan 3 arkadaş, 'yer verme' tartışmasında 10 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı
Parkta oturan 3 arkadaş, 'yer verme' tartışmasında 10 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğradı
İş arkadaşlarının tartışması kanlı bitti
İş arkadaşlarının tartışması kanlı bitti
Katiliyle aynı karede! Çocukluk arkadaşını öldürdü
Öne Çıkanlar
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Son Haberler
İngiliz uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu Gündem
İngiliz uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu
S&P’dan Türkiye ekonomisi değerlendirmesi Ekonomi
S&P’dan Türkiye ekonomisi değerlendirmesi
"αSyn-SAA" Parkinson’a umut ışığı mı? Sağlık
"αSyn-SAA" Parkinson’a umut ışığı mı?
Hatay'da bir evde yangın Gündem
Hatay'da bir evde yangın
Bunların bilmekte yarar var Bipolar olabilir misiniz Sağlık
Bunların bilmekte yarar var Bipolar olabilir misiniz
İzmir’de 41 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör tutuklandı Gündem
İzmir’de 41 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör tutuklandı
Kalp hastasısınız ama farkında değilsiniz Sağlık
Kalp hastasısınız ama farkında değilsiniz