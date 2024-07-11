Parkta oturanlara ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, gece 23.00 sularında Büyük Atatürk Parkı'nda gerçekleşti. Parktaki kameriyede oturan Hacı Acartürk ve Serhat Y., kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheliler hemen olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlıkçıların Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdıkları yaralılardan Hacı Acartürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Serhat Y.'nin tedavisi sürerken polis ise şüphelilerini yakalamak için soruşturma başlattı.