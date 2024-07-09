Parkta yan bakma kavgasında kan aktı

Kaynak: İHA
Parkta yan bakma kavgasında kan aktı

Eskişehir'de bir parkta yaşanan "yan bakma" tartışması, bıçaklı kavgaya dönüşerek 1'i ağır olmak üzere 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir parkta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, parkta oturan iki grup arasında "yan bakma" sebebiyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sonucunda 17 yaşındaki C.P.M. ve 19 yaşındaki A.İ.A. bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürdü. Karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanarak ağır yaralanan C.P.M. ameliyata alındı ve midesi dikilerek yoğun bakımda gözlem altına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışma sonucu, C.P.M. ve A.İ.A.'yı bıçakla yaraladığı belirlenen yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı. Kurtuluş Polis Karakolu'nda ifadeleri alınan şüpheliler, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

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