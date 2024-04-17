Pasifik'te gerginlik. Çin jetleri, ABD uçağının peşine düştü

ABD donanmasına ait "P-8A Poseidon" tipi keşif uçağının Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ihtilaflı Tayvan Boğazı'nda uçtuğu bildirildi.

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, uçağın, Tayvan Boğazı'nda uluslararası hava sahasından geçtiği belirtilerek, "ABD, Tayvan Boğazı'nda uluslararası hukuka uygun olarak hareket ederek tüm ülkelerin seyrüsefer hakları ve özgürlüklerini korumaktadır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Hava aracının Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin özgür ve açık Hint-Pasifik anlayışına bağlılığının göstergesidir. ABD ordusu, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde hareket etmeyi, uçmayı ve yelken açmayı sürdürecektir" ifadesine yer verildi.

"BİRLİKLER TEYAKKUZDA"

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, Tayvan ve çevresinden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı ise yaptığı açıklamada, Çin savaş jetlerinin, ABD uçağının geçişini takip ettiğini bildirdi.

Açıklamada, komutanlığa bağlı birliklerin daima teyakkuzda olduğu, bölgesel barış ve istikrarın yanında ulusal egemenliği ve güvenliği kararlılıkla koruyacağı belirtildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı da uçuşu doğrularken, uçağın kuzeyden güneye doğru Tayvan Boğazı'nı geçtiğini ve normal dışı bir durumla karşılaşılmadığını kaydetti.

Uçuşun, ABD ve Çin savunma bakanlarının, 2022'den bu yana ilk kez dün telefonla görüşmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

ÇİN SAVAŞ GEMİLERİ, ADA ÇEVRESİNDE

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 10 askeri hava aracının ve 7 savaş gemisinin tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, 10 hava aracından 4'ünün, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu ve Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği belirtildi.

EGEMENLİK İHTİLAFI SÜRÜYOR

Çin'in, kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı halen sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Pekin, adanın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

"ÇİN TEHDİDİNE BOYUN EĞMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Tayvan'da 13 Ocak'ta düzenlenen başkanlık seçimlerini iktidardaki Demokratik İleri Parti'nin (DPP) adayı Lai Ching-te kazanmıştı.

Lai zafer konuşmasında "Çin'in tehditlerine boyun eğmeyeceğiz" mesajı vermişti.

Sonuç, Tayvan'daki seçimleri yakından izleyen Çin'e "soğuk duş" olarak nitelenmişti.