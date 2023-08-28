Çin orduyu adaya yönlendirdi, ABD müttefikleriyle tatbikat yaptı! Pasifikte tansiyon yükseliyor

Pasifik’te ABD ile Çin arasındaki tansiyon düşmüyor. Washington’ın Tayvan’a 500 milyon dolarlık askeri satışı onaylamasına tepki gösteren Çin’in askeri araçları Ada çevresine göndermesi, bölgede tansiyonu tekrar yükseltti. Bölgede etkisini artırmak isteyen ABD ise Filipinler, Japonya ve Avustralya ile tatbikatlar düzenledi.

Tayvan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ada çevresinde Çin’e ait 32 askeri hava aracı ile 9 savaş gemisinin tespit edildiği bildirildi. Bakanlığın açıklamasında 32 hava aracından 20'sinin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi. Bakanlık, Tayvan’ın uçakları ile savaş gemileri ve füze sistemlerinin durumu izlemek üzere harekete geçirildiğini söyledi.

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, ABD'nin, 24 Ağustos'ta Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a 500 milyon dolar değerinde F-16 kızılötesi arama takip sistemi ve ekipmanlarının satışına onay vermesinin ardından geldi. Pekin yönetimi satışa onay verilmesini kınarken Washington'a "kararı derhal geri çekmesi" çağrısında bulunmuştu.

ABDE'DEN ASKERİ TATBİKAT

Pasifik’te nüfuzunu artırmaya çalışan ABD ise cuma günü, Avustralya, Japonya ve Pekin’in egemenlik ihtilafı yaşadığı bir başka ülke olan Filipinler’le Güney Çin Denizi’nde askeri tatbikat gerçekleştirdi. “Alon” isimli tatbikatın “düşman kuvvetlerce istila edilen adanın yeniden ele geçirilmesi” senaryosuyla düzenlenmesi ise dikkat çekti.

Japonya Savunma Bakanlığı, "özgür ve açık Hint Pasifik için işbirliğini güçlendirme" amacıyla yapılan tatbikat kapsamında Samidare ve Izumo destroyerlerinin 31 Ağustos'a kadar Filipinler'in Manila Limanı'na demirleyeceğini belirtti. Habere göre Bakanlık ayrıca Çin’e ait iki bombardıman uçağının ABD’nin bölgedeki en büyük askeri üssü Kadena’ya ev sahipliği yapan Okinawa ve Miyako adaları arasındaki boğazdan geçerken tespit edildiğini açıkladı. Bakanlığın Çin’e ait uçakları takip etmek üzere savaş uçaklarını görevlendirdiği kaydedildi.

DÜŞEN HELİKOPTERDE 3 ASKER ÖLDÜ

Avustralya’nın kuzeyindeki Tiwi Adası’nda ABD, Avustralya, Endonezya ve Filipinler’in katılımıyla “Predators Run” adıyla dün bir tatbikat daha düzenlendi. Tatbikata katılan ABD deniz piyadelerini taşıyan V-22 Osprey tipi helikopterin Melville Adası’na düşmesi sonucu araçta bulunan 3 asker yaşamını yitirdi, 20 asker yaralandı.

ABD ile Çin arasındaki gerginlik sürerken Washington, Pekin’e yapılan üst düzey ziyaretleri sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın ve Maliye Bakanı Janet Yellen’ın ziyaretlerinin ardından ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, iki ülke arasındaki gerginliğin arttığı bir dönemde Çin’e gitti. Raimondo’nun dört günlük ziyaretinde başkent Pekin ve Şanghay kentlerinde mevkidaşı Vang Vıntao ile Çinli üst düzey yetkililer ve ABD’li yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştireceği açıklandı.