Pratik pandispanya keki, pasta kreması ile özel günleriniz için yaş pasta yapmak sanılanın aksine zor değil. Pastayı yaparken aroma verecek pasta kreması tarifini sizler için derledik. Peki, pasta kreması nasıl yapılır? Yaş pasta kreması tarifi nedir?

İşte pasta kreması tarifi…

PASTA KREMASI TARİFİ

Evde pasta kreması yapmak oldukça kolaydır ve kendi tarifinizi oluşturabileceğiniz birçok farklı varyasyon bulunmaktadır.

- 2 su bardağı süt

- 1 su bardağı toz şeker

- 3 yemek kaşığı un

- 3 yemek kaşığı nişasta (mısır nişastası veya buğday nişastası)

- 3 adet yumurta sarısı

- 1 paket vanilin şeker veya vanilin özütü

- 100 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

PASTA KREMASI NASIL YAPILIR?

Bir tencereye sütü ve şekeri alın. Ocağın üzerinde orta ateşte sütü ısıtın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.

Başka bir kapta yumurta sarılarını çırpın. Üzerine un ve nişastayı ekleyin. Homojen bir karışım elde edene kadar iyice çırpın.

Süt karışımından bir miktar alıp, yumurta karışımına ekleyin ve hızlıca karıştırarak yumurtaları ılık süt ile ısıtın.

Yumurta karışımını tenceredeki sütün içine ekleyin. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Karışım gözle görülür bir şekilde koyulaşıp kaynamaya başladığında ocaktan alın.

Vanilin şeker veya vanilin özütünü ekleyin. Tereyağını veya margarini ekleyip karıştırın.

Muhallebiyi bir kaba alın ve üzerini streç filmle örtün. Bu sayede üzerinde kabuk oluşmasını engelleyebilirsiniz. Oda sıcaklığında soğumasını bekleyin.

Pasta kreması hazır! Bu temel tarife istediğiniz lezzetleri ekleyebilir, çikolata, meyve püreleri veya kahve gibi farklı tatlar ekleyerek kendi özel tarifinizi yaratabilirsiniz.