Patates köftesi nasıl yapılır?

Malzemeler

5 adet orta boy patates

1 çay bardağı galeta unu

1 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Bulamak için;

1 adet yumurta

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Hazırlanışı

Patatesler kabuklarını soyularak ortadan iki kesilir ve tencereye alınır.

Üzerini geçecek kadar su alınır. Tencere ocağa alınarak haşlanır.

Soğanlar küçük küçük doğranır ve bir kaseye alınır.

Maydanoz da ince ince kıyılır.

Bıçağın ucunu batırılan patateslerin haşlanıp haşlanmadığını kontrol edilir ve ocaktan alınır.

Patateslerin ılıyınca rendelenir ve bir kap içerisine koyulur.

Üzerine doğranan soğan, maydanoz, salça, sarımsak, galeta unu, pulbiber, karabiber, kimyon ve tuz eklenir ve yoğurulur.

Köfte harcı toparlandıktan sonra bir parça alınır ve elin içinde yuvarlanır. Tüm harç bitinceye kadar eller ıslatılarak aynı şekilde şekillendirilir.

Köfteleri bulamak için yumurtayı güzelce çırpılır.

Hazırlanan köfteler her yerine gelecek şekilde yumurtaya bulanır.

Köftelerin kızdırıldığı yağda kontrollü bir şekilde çevirilerek kızartılır ve sıcak sıcak servis edilir.

Afiyet olsun…