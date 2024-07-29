Patatesleri çamaşır makinesinde yıkadı

Kaynak: Haber Merkezi
Patatesleri çamaşır makinesinde yıkadı

Sosyal medyada paylaşım yapan bir vatandaş, patatesleri çamaşır makinesinde yıkadı. “Normalde bulaşık makinesinde yıkıyordum, arkadaşım tavsiye etti. Çok pratik. Tertemiz oldu,” dedi.

Sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda, bir vatandaş patatesleri çamaşır makinesinde yıkadı ve bu yöntemi takipçileriyle paylaştı. “Normalde bulaşık makinesinde yıkıyordum, arkadaşım tavsiye etti. Çok pratik. Tertemiz oldu,” ifadelerini kullanan vatandaşın paylaşımı kısa sürede viral oldu.

Videoda, vatandaşın patatesleri çamaşır makinesine koyarak yıkadığı ve ardından makineden tertemiz çıktığı görülüyor. Bu sıra dışı yöntem, sosyal medya kullanıcıları arasında hem merak uyandırdı hem de tartışmalara yol açtı.

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