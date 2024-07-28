Bu da oldu: Bahçeden yavru kedi çaldılar

Konya’da yaşanan üzücü bir hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şort ve terlikli bir kişi, müstakil bir evin bahçesine girerek yavru kediyi çaldı. Olay, yavru kediyi bir süre takip eden kişinin sonunda kediye ulaşarak onu almasıyla gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızın dikkatli bir şekilde bahçede dolaştığı ve yavru kediyi izlediği görülüyor. Kedinin dikkatini çekmeye çalışan hırsız, başarılı bir şekilde kediyi yakalayıp bahçeden çıkıyor.