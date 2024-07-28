Bu da oldu: Bahçeden yavru kedi çaldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bu da oldu: Bahçeden yavru kedi çaldılar

Konya’da şort ve terlikli bir kişi, bir müstakil evin bahçesindeki yavru kediyi çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya’da yaşanan üzücü bir hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şort ve terlikli bir kişi, müstakil bir evin bahçesine girerek yavru kediyi çaldı. Olay, yavru kediyi bir süre takip eden kişinin sonunda kediye ulaşarak onu almasıyla gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, hırsızın dikkatli bir şekilde bahçede dolaştığı ve yavru kediyi izlediği görülüyor. Kedinin dikkatini çekmeye çalışan hırsız, başarılı bir şekilde kediyi yakalayıp bahçeden çıkıyor.

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