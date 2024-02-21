Patateste verimi ikiye katlayacaksınız. Uzmanlar tavsiye etti

Türkiye patates üretimine elverişli toprak yapısıyla bilinen ülkelerin başında geliyor. Uzmanların verdiği bu tavsiyeyle verimliliğini artırabilirsiniz.

Konuyla ilgili uzman isimlerin uzun yıllar boyunca yaptığı deneyimlerin sonucunda patatesin yanına bezelye dikmenin verimliliği yaklaşık 2 katına yükselttiği ortaya çıktı.

Patatesler için hazırlanan ekim alanına bezelye tohumlarını ekip burada biraz büyümesi gerektiğini belirten uzmanlar, bezelyenin köklerini salmaya başladıktan sonra patates dikimin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bezelyenin köklerinde ürettiği azotla birlikte toprağı yenilediği ve büyüme aşamasındaki patateslere güç verdiği, böylece yumruların daha da arttığı belirtildi.

Toprakta azot artırımını sağlamasının yanı sıra fosfor miktarını da artıran bezeleyenin bu sayede patatesteki verimliliği 2 katına kadar çıkabileceği vurgulandı.