Patlayıcılar 16 katlı binayı saniyeler içinde yerle bir etti

Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki binanın yerle bir olduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Patlayıcılar 16 katlı binayı saniyeler içinde yerle bir etti

Hatay'da depremde hasar gören 16 katlı bina patlayıcılarla yerle bir edildi. Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki binanın yerle bir olduğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yıkımın ardından oluşan enkaz da, dron ile havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasarı oluşturduğu Hatay’da ekiplerin hummalı yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesinde 16'şar katlı iki devasa binanın yıkımı, dinamit kullanılarak yapıldı. Dinamitin patlatılmasıyla yerle bir olan binalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yıkımın ardından binaların enkazıysa dron ile havadan görüntülendi.

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