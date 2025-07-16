Patriotlar nerede? Trump 'Yola Çıktı' dedi, Berlin 'Haberimiz yok' yanıtını verdi

Donald Trump'ın, Ukrayna'ya Almanya'dan ilk Patriot hava savunma sistemlerinin yola çıktığı yönündeki sürpriz açıklamaları, Berlin'de adeta soğuk duş etkisi yarattı. Almanya Savunma Bakanlığı, bu iddiaları doğrulayan herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirterek, Washington ile Berlin arasındaki iletişim kopukluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ukrayna'daki savaşın üçüncü yılını doldurduğu bu kritik dönemde, müttefikler arasındaki bu tür anlaşmazlıklar, hem sahadaki durumu hem de gelecekteki diplomatik adımları yakından ilgilendiriyor.

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TRUMP'IN ŞAŞIRTAN İDDİASI VE BERLİN'İN BİLGİSİZLİĞİ

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 15 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı daha sert bir tutum sergileme kararı aldıklarını ve ilk Patriot füze savunma sistemlerinin Almanya'dan Ukrayna'ya doğru yola çıktığını iddia etti. Trump'ın bu sözleri, Ukrayna'ya destek veren ülkeler arasında heyecan yaratırken, Almanya Savunma Bakanlığı'ndan gelen yanıt kafaları karıştırdı. Bakanlık sözcüsü, "Şu anda bir şeylerin yolda olduğunu teyit edemem. Bu konuda bilgim yok" diyerek Trump'ın iddiasını yalanladı. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasında, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar konusunda yeterli koordinasyonun bulunmadığına dair endişeleri artırdı.

PATRİOT SİSTEMLERİ: DEĞERLİ VE AZ BULUNUR BİR SAVUNMA KALKANI

Patriot sistemleri, hava savunmasında kritik bir rol oynayan ve özellikle balistik füzelere karşı etkili olan modern füze savunma sistemleridir. Ukrayna'nın Rusya'nın yoğun füze saldırılarına karşı korunmasında hayati önem taşıyan bu sistemler, dünya genelinde de oldukça sınırlı sayıda bulunuyor. Trump'ın "Patriot sistemleri NATO ortaklarından, aralarında Almanya'nın da olduğu ülkelerden karşılanacak" açıklaması, bu sistemlerin tedarik sürecinin ne kadar zorlu olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Almanya'nın Ukrayna'ya halihazırda Iris-T SLM ve Patriot gibi hava savunma sistemleri sağladığı biliniyor ancak yeni sistemlerin gönderilmesi konusu hala belirsizliğini koruyor.

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BEKLENTİLER VE BELİRSİZLİKLER

Savunma Bakanlığı sözcüsü, 19 Temmuz 2025 tarihinde Ukrayna'ya destek veren ülkelerin bir araya geleceği bir toplantı yapılacağını duyurdu. Bu toplantıda, Ukrayna'ya ek Patriot sistemlerinin sağlanması ve teslimatların hızlandırılması için çözümler bulunması hedefleniyor. Ancak, Trump'ın son açıklamaları ve Almanya'nın bilgisizliği, bu toplantının atmosferini ve alınacak kararları nasıl etkileyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Zira müttefikler arasında bilgi paylaşımının ve koordinasyonun zayıf olması, ortak hedeflere ulaşılmasını zorlaştırabilir.

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TRUMP'IN 50 GÜNLÜK ÜLTİMATOMU VE RUSYA'YA YÖNELİK SERT TAVIR

Trump'ın Ukrayna'ya yönelik askeri yardım açıklamaları, Rusya'ya verilen 50 günlük ültimatomla birlikte geldi. Trump Rusya'ya bu süre içinde ateşkesi kabul etme çağrısı yaparken, aksi takdirde yeni yaptırımların yürürlüğe gireceğini belirtti. Ayrıca, Ukrayna'ya yeni roketler ve diğer silahlar sözü veren Trump, bu sert tutumun Ukrayna'daki savaşın seyrini değiştireceğini umuyor. Ancak, Rusya'nın bu ültimatoma nasıl yanıt vereceği ve ateşkesin sağlanıp sağlanamayacağı belirsizliğini koruyor. Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Moskova'ya saldırmaya teşvik ettiği yönündeki iddiaları reddetmesi ise, bu konuda farklı spekülasyonlara yol açtı. Trump, "İnsanlık tarafında olduğunu" ve "öldürmenin durmasını istediğini" belirterek, tarafsız bir duruş sergilemeye çalıştığını ifade etti.

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PATRİOT TEDARİKİ VE MÜTTEFİKLER ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR

Ukrayna'ya Patriot sistemleri tedariki, son bir yıldır uluslararası kamuoyunun ve müttefik ülkelerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Özellikle Rusya'nın artan füze saldırıları karşısında Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirme ihtiyacı, bu sistemlerin aciliyetini artırmıştı. Ancak, Patriot sistemlerinin kıtlığı ve üretici ülkelerdeki stok sorunları, tedarik süreçlerini zorlaştırdı.

2024 yılının sonlarında, Almanya'nın Ukrayna'ya ek Patriot bataryaları göndermesi yönünde tartışmalar yaşandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin halihazırda önemli miktarda askeri yardım sağladığını ve mevcut stokların sınırlı olduğunu belirtse de, baskılar devam etti. Benzer şekilde, ABD'nin kendi stoklarından Ukrayna'ya daha fazla Patriot göndermesi yönünde çağrılar da yapıldı. Ancak, ABD ordusunun kendi savunma ihtiyaçları ve diğer müttefiklere yönelik taahhütleri, bu konuda hızlı adımlar atılmasını engelledi.

Son bir yıl içinde yaşanan en önemli gelişmelerden biri de, bazı NATO ülkelerinin Patriot sistemlerini Ukrayna'ya gönderme konusundaki isteksizlikleri oldu. Özellikle eski Doğu Bloğu ülkeleri, Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı kendi hava sahalarını savunmak için bu sistemleri vazgeçilmez görüyor. Bu durum, Patriot tedarikini uluslararası bir diplomasi ve pazarlık konusuna dönüştürdü. Müttefikler arasındaki bu tür anlaşmazlıklar, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların hızını ve kapsamını doğrudan etkiliyor. Trump'ın son açıklaması ve Almanya'nın bu konudaki bilgisizliği, müttefikler arasındaki iletişim ve koordinasyon eksikliğinin hala önemli bir sorun olduğunu bir kez daha gösterdi. Ukrayna'daki savaş devam ederken, bu tür belirsizliklerin giderilmesi ve ortak bir strateji belirlenmesi büyük önem taşıyor.