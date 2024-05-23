Romanya'dan patriot açıklaması

Romanya Cumhurbaşkanı, patriotların devredilmesi olasılığını kamuoyu önünde tartışmak istemediğini, bu konuyu askeri uzmanlar ve Yüksek Ulusal Savunma Konseyi ile çözmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Başkan Iohannis, patriot sisteminin devrinin birçok lojistik ve hukuki sorunu da içeren karmaşık bir süreç olduğunu açıkladıktan sonra hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya devredilmesinin, Romanya'nın hava ve füze savunmasının zayıflamasına yol açmasını istemediğini de belirtti.

Sözlerine "Eğer Romanya sonunda bir şeyden vazgeçekse, başka bir şey alması gerekir. Aksi takdirde hiçbir şey yapmayacağız" diye devam eden Iohannis, şimdilik böyle bir teklifin bulunmadığının altını çizdi.

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ise yaptığı açıklamada müttefikleri Ukrayna'yı özellikle hava savunmasını güçlendirme konusunda daha aktif bir şekilde desteklemeye çağırarak "Avrupalı ​​dostlarımızdan stoklarına bir kez daha bakmalarını ve bu konuda bir şeyler yapıp yapamayacaklarını görmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.