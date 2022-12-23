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Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi ve Zamane İstanbulları

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Aralık ayında iki yeni sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 14:02
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Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi ve Zamane İstanbulları

Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi ve Zamane İstanbulları
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Figüratif sanatı yeniden tanımlayan Portekizli sanatçı Paula Rego, Hikâyelerin Hikâyesi sergisinde masumiyet ve deneyimi bir arada sunan, derin anlamlar ve anlatılar gizlediği resimleriyle izleyiciyi büyülü bir alana davet ediyor. İstanbul'da yaşayan 11 fotoğrafçının kentin güncel görsel anlatılarını bir araya getiren Zamane İstanbulları sergisiyse günümüz İstanbul'una dair yaratıcı bir okuma denemesi.

Zamane İstanbulları fotoğraf sergisi, İstanbul'da yaşayan ve birbirinden farklı tarzlarda üreten 11 fotoğraf sanatçısının yakın tarihli çalışmalarını bir araya getiriyor. Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler'in küratörlüğünde gerçekleşen sergi, değişik temalar altında izleyiciye megakentten çarpıcı kesitler sunuyor. Bu temalar arasında kentin boşluk, yalnızlık, tekinsizlik ve eğretiliklerle bezeli topoğrafyası, sosyal ve politik hareketlilikleri, son yıllarda iyice belirginleşen göç meselesi, toplumsal hiyerarşi skalasında 'öteki' olarak etiketlenmeden yaşayabilmek için İstanbul'a sığınan genç bireyler, yüzyılın son çeyreğinde sayıları katlanarak artan mega projelerden biri olan Kanal İstanbul da var. Silva Bingaz, Osman Bozkurt, Ci Demi, Kıvılcım Güngörün, Ekin Özbiçer, Emin Özmen, Ahmet Sel, Ali Taptık, Kerem Uzel, Erdem Varol ve Cansu Yıldıran'ın işlerinden oluşan fotoğraf sergisi, sanatçıların kenti kişisel bir etkileşim alanı olarak yorumlama pratiklerini ve İstanbul sokaklarında karşımıza çıkan olağanüstü, bir o kadar da olağan tuhaflıkları gündeme getiriyor.

 

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