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Atatürk olmasaydı adınız Hristo’ydu her tarafta çan sesleri vardı

"Yanıldık, kandırıldık, ne istediniz de vermedik" söylemleri siyaset gündemindeki yerini korumaya devam ederken Mustafa Kemal Atatürk için yapılan bir görsel paylaşım rekorları kırdı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:33
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Paylaşım rekorları kıran görsel. Atatürk olmasaydı adınız Hristo’ydu her tarafta çan sesleri vardı

Atatürk olmasaydı adınız Hristo’ydu her tarafta çan sesleri vardı
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Cumhuriyet’in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, bir milletin küllerinden yeniden doğmasına yol göstericilik etmiş ve hem savaş meydanlarında hem de ilerici siyasi adımlarla bitap düşmüş Türk halkını yeniden şahlandırmıştı.

Sosyal medyada binlerce beğeni alan bir görsel ise bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

Günümüz siyasetinin en çok tartışılan konularından olan bazı söylemlere gönderme yapılarak hazırlanan görselde, Mustafa Kemal Atatürk’ün attığı kritik adımların önemine dikkat çekiliyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkleri kurtardığını belirten Prof. Dr. McCarthy,
"Eğer Atatürk olmasaydı
bir Türk devleti hiçbir zaman olmazdı.
Makedonya ve Bulgaristan’daki Türklere bakın,
aynı kader Anadolu’daki Türklerin de başına gelirdi.
1923’te nüfus büyük ölçüde yok olmuştu.
Ekonomik çöküntü vardı.
Ama liderleri sayesinde ümitsizliğine kapılmadılar ve
Atatürk sayesinde ayakta kaldılar." diyor.

"ŞIHLARA, ŞEYHLERE ‘NE İSTEDİLERSE VERSEYDİ..."

"Atatürk Çanakkale’de "Yanılmışım" deseydi Şimdi Yoktuk" yazılarak, Gazi Paşa’nın Çanakkale savaşında gösterdiği kahramanlık ve savaşın gidişatını Türk milleti lehine değiştiren hamlelerine vurgu yapılırken, "Atatürk, yedi düvele karşı savaşırken kandırılsaydı Şimdi Yoktuk" denilerek de Kurtuluş Savaşı’nda ülkenin ilmik ilmik şehit kanlarıyla düşman işgalinden kurtuluşu vurgulanıyor.

"Atatürk cemaatlere, şıhlara, şeyhlere ‘Ne istedilerse verseydi’ Şimdi Yoktuk" ifadeleriyle de devletin her köşesine sirayet eden FETÖ’nün gün gelip devletin yönetimine el koymak için yaptığı darbe girişimi hatırlatılıyor.

İşte bu ve daha onlarca sebepten dolayı Mustafa Kemal Atatürk, hala milletinin ve gençlerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor, işte bu sebeplerden dolayı tüm dünya hala Atatürk’ü saygı ile anıyor.

Paylaşım rekorları kıran o görsel şöyle:

"ONUN SAYESİNDE BİZ VARIZ

Atatürk Çanakkale’de "Yanılmışım" deseydi

Şimdi Yoktuk

Atatürk, yedi düvele karşı savaşırken kandırılsaydı

Şimdi Yoktuk

Atatürk Sevr Antlaşması’ndaki sınırları kabul etseydi

Şimdi Yoktuk

Atatürk cemaatlere, şıhlara, şeyhlere "Ne istedilerse verseydi"

Şimdi Yoktuk

Katıp kalkıp dua edelim, bugün o yok ama

Sayesinde Biz Varız…"

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Kemalist
18.01.2023 16:47
Sana uzanan pislik dilleri er geç koparacağız o nankör iki ayaklı hilkat garibelerinden kuranı ve Peygamberimizi kurtaracağız...  
 
Tekin Ertürk
18.01.2023 16:47
Evet Karabekir, Arapoğlu’nun saçmalıklarını Türk oğullarına öğretmek için Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım, ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler.  
 
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