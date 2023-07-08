Pazarda hileli satışa tezgâh kapatma ve teşhir cezası

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında gerçekleştirdikleri yoğun denetimler sonucu kurallara uymayan pazarcı esnaflarının tezgâhlarını kapatıyor.

Hem denetimler hem de vatandaşların şikâyetleri üzerine ekipler eksik tartı, kusurlu ve çürük ürün gibi yöntemlerle hileli satış yapan esnafa karşı yoğun denetimler gerçekleştiriyor.

Kartal’ın 20 farklı mahallesinde haftanın belirli günlerinde kurulan semt pazarlarını denetleyen zabıta ekipleri, tüketiciye karşı rahatsız edici söylem ve davranışta bulunan tezgâhların sahiplerine de göz açtırmıyor.

KAPATMA NEDENİ VATANDAŞLARA DUYURULUYOR

Pazar alanlarında hileli mal satan pazar esnafına 5957 Sayılı Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereği; para cezası, 1 kez kapatma, 4 kez kapatma gibi farklı cezalar uygulanıyor.

Kapatılan tezgâhlara Zabıta Müdürlüğü ekiplerince pankartlar asılarak verilen cezanın nedeni de vatandaşlara duyuruluyor.

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği sıkı denetimler ile semt pazarlarında daha güvenli ve rahat bir alışveriş ortamının oluşturulması hedefleniyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ”Semt pazarında alışveriş; halkımızın gelenekselleşmiş ve vazgeçemediği alışkanlıklarından biri.

Biz de belediye olarak komşularınızın rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda alışverişlerini gerçekleştirmeleri için başta zabıta ekiplerimizle düzenli kontrol ve denetimlerimizi sürdürmekteyiz.

Kural ve kanunlara uymayan, aykırı davranan esnafa ilgi mevzuat gereğince gerekli müeyyideler uygulanarak pazarlarımızın daha güvenli ve huzurlu alışveriş yapılabilecek yerler olması için çalışıyoruz. “ dedi.