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Pazardaki 'tezgah yeri' tartışması kavgaya dönüştü: Biri ağır 4 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde pazar yerinde çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 11:45
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Pazarda 'tezgah yeri' kavgası: Biri ağır 4 yaralı

Pazardaki 'tezgah yeri' tartışması kavgaya dönüştü: Biri ağır 4 yaralı
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AA'da yer alan haberde, ilçe merkezinde kurulan pazar yerinde "tezgah yeri" sebebiyle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Hendek Devlet Hastanesine, ağır yaralanan bir kişiyi de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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