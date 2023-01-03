Pazardaki 'tezgah yeri' tartışması kavgaya dönüştü: Biri ağır 4 yaralı

AA'da yer alan haberde, ilçe merkezinde kurulan pazar yerinde "tezgah yeri" sebebiyle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Hendek Devlet Hastanesine, ağır yaralanan bir kişiyi de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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