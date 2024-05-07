Zeynep Bastık’ın dantelli geceliği sosyal medyayı salladı. Yorum yağmuru kesilmedi

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Zeynep Bastık’ın dantelli geceliği sosyal medyayı salladı. Yorum yağmuru kesilmedi
Şarkılarıyla dilimize dolanan, sahne performansları ve sosyal medya gönderileriyle sürekli olarak gündemde kalmayı başaran popüler şarkıcı Zeynep Bastık, son paylaşımıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Dantelli gecelik giydiği anları kaydeden Bastık, bu özel anları takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcının ardı ardına yaptığı bu paylaşımlar, sosyal medyada hızla yayıldı.

Şarkıları ve cesur tarzıyla sıkça gündeme gelen Zeynep Bastık, 'Lan' adlı şarkısıyla son zamanlarda dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Zeynep Bastık, bu kez dantelli geceliğiyle verdiği pozlarla gündeme geldi.

Bastık'ın bu anları takipçileriyle paylaşması büyük ilgi gördü.

BEĞENİ YAĞMURU

Zeynep Bastık'ın peş peşe yaptığı paylaşımlar, kısa sürede beğeni ve yorumlarla dolup taştı.

Zeynep Bastık; Takipçileri tarafından 'Uykundan uyanıp beste mi yapıyorsun?', 'Bu kız felaket', 'İşte gerçek bir sanatçı böyle olur' gibi yorumlarla karşılandı.

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ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

Zeynep Bastık, 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de dünyaya geldi. Üç yaşında iken ailesiyle birlikte İzmir'e taşındı ve eğitim hayatını burada sürdürdü.

Anne tarafından Arnavut kökenli olan Bastık, müzikle erken yaşlarda tanıştı.

2010 yılında İzmir'de "Jackpot" adlı cover grubu ile müzik kariyerine adım attı.

2012 yılına kadar bu grupla İzmir, Eskişehir ve Bursa'da performanslar sergiledi. Ayrıca Anadolu Ateşi dans grubunda da sahne aldı.

Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" şarkısında vokalist olarak görev aldı ve üç yıl boyunca Dalkılıç ile çalıştı.

Dalkılıç'ın desteğiyle "Fırça" adlı ilk solo teklisini 2014'te yayınladı. Daha sonra solo kariyerine odaklanan Bastık, rapçi Ezhel'in "Felaket" şarkısının cover'ı ile büyük beğeni topladı.

Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi sanatçıların eserlerini de seslendirerek YouTube üzerinden paylaştı ve bu cover'lar sayesinde geniş bir tanınırlık kazandı.

Anıl Piyancı ile iş birliği yaparak 2019 Haziran'ında "Bırakman Doğru mu?" adlı single'ı piyasaya sürdü.

Bunun yanı sıra "Adı Mutluluk", "Yasak Elma", "Sil Baştan" ve "Umuda Kelepçe Vurulmaz" gibi gençlik dizilerinde de rol aldı.

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