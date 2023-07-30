Pazarda zam isyanının sesi her geçen gün daha da yükseliyor: Milletin yarısı aç saray keyfine bakıyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın gezici “muazZAM Bir Sergi”si bugün Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde kurulan halk pazarındaydı. Eski CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve CHP Sarıyer İlçe Başkanı Ahmet Güveloğlu pazarda esnafı ve vatandaşları dinledi.

Esnaf ve vatandaş ziyareti sonrasında açıklama yapan Soysal, şunları söyledi:

“BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ İKİ BİN LİRA OLDU”

Mutfakta var olan yangını bir kez daha göstermeye geldik. Bundan bir ay evvelki fiyatla şimdiki fiyat arasında yaklaşık yüzde fark var. Örneğin, geçen ay pazara gelen 200 liraya alışveriş yapıyorsa şimdi 400 lira oldu. Bin liralık alışveriş yapıyorsa şimdi iki bin lira oldu. TÜİK'in enflasyonuyla, pazardaki enflasyon arasında üç kat fark var. Şimdi düşünün ki artık insanlar karpuzu çeyrek alıyor. Oysaki geçmiş yıllarda bir tane değil, birden fazla karpuz alınır, evin bir köşeden konulurdu. Her evde olması gereken taze fasulye, biber, domates, şu gördüğünüz dört ayrı çeşit 300 lira.

“EKMEK YARIN 10 LİRA OLACAK”

Artık 200 lira bile bozuk para oldu. Ama şu ekmek, iki yüz gram ekmek 8 lira. O da yeni bir fiyat ayarlaması da bekleniyor. Yarın 10 lira olacak. Dolayısıyla bugün öyle bir hale geldik ki insan dayanamıyor. Yoksulun sırtından doyan doyana bunu gören yürek nasıl bir dayana. İnsanların ekmeğiyle, aşıyla oynayanlar bir gün gelecek, bunun hesabını verecek. Halkımızı limon gibi sıkıyorlar. Üç tane limon yirmi lira. Geçen sene iki liraydı. Yani böyle bir aldatanlar ve kandıranlar partisi AKP halkı bir kez daha kandırdı. Halkı bir kez daha aldattı. Hala Gabar'daki petrolü bekliyoruz.

“DOĞAL GAZI 1 AY BEDAVA KULLANDIRDILAR ŞİMDİ ÖTV YÜKLEDİLER CANIMIZI ALDILAR”

Oysaki doğal gazı bugün bir aydır bize bir ay bedava kullandırdılar. Şimdi doğal gaza, bir ÖTV yüklediler, canımızı aldılar. Artık halkımız bunu inanmalı, bunlar aldatıyor, bunlar kandırıyor, bunlar sahtekar, yalancı. Bunlardan da elbette bir gün halk hesap soracaktır.”

"PAZARCI 'BİZ NE YAPALIM MAZOTUN FİYATI BU' DİYOR E YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Sergiyi gezen vatandaşlardan Ayşe Yeniyurt, fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek, "Çok üzülüyorum. Bu nereye kadar gidecek bilemiyorum. Eşimin emekli maaşını alıyorum, çocuklarım desteklemese evim kendim kira olsa geçinmem mümkün değil. Armutlu çok uygun bir pazar olduğu halde yani mümkün değil. Fiyatlar uçmuş. 'Biz ne yapalım, mazotun fiyatı bu' diyorlar. E yapacak bir şey yok. Biz artık alabildiğimiz kadar almaya çalışıyoruz" dedi.

"ERDOĞAN'A SESLENİYORUM, BİRAZ HALKIN ARASINA KARIŞSIN"

Pazara alışverişine gelen ve sergiyi gezen emekli öğretmen Nermin Erteçin ise 25 yıllık emeklilik hayatının en rezil dönemini yaşadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Tam bir rezalet yaşıyoruz. Saraydan galiba insanların bu çektiği sıkıntıyı görmüyorlar. Her şeyi tozpembe gösteriyorlar yandaşları. Milletin yarısı aç, yarısı tok, çocuklar aç kalıyor. Okula veliler çocuklarının yanlarına yiyecek bile koyamıyor. Artık her şeyi arapsaçına çevirdiler. Millet ne yapacağını şaşırdı. Bu saray keyfine bakıyor. Erdoğan'a da sesleniyorum, biraz çıksın. Halkın arasına karışsın, pazarlara girsin, alışveriş etsin. İnsanların çektiği sıkıntıları görsün. Ben emekliyim. 25 sene oldu öğretmenim. İlkokul öğretmeni emeklisiyim. Ben böyle rezalet şimdiye kadar görmedim."

"MAZOTA HER GÜN ZAM GELİYOR, FİYATLARA YANSIYOR"

Esnaf Veyfi Evren, fiyatların mazotun ve işçi maaşlarının artmasıyla doğru orantılı arttığını ve fiyatlardan kendilerinin de memnun olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Satışlar fiyatlar hiç iyi değil. Biz memnun değiliz. Mazota her gün zam oluyor. Bu bütün fiyatlara yansıyor. Şimdi hem mazot zam oluyor hem de halde çalışan işçinin parası amele adı altında biz ödüyoruz. Sepet kaç kilo geliyorsa içindeki ürünle birlikte tartılıp bize veriliyor. Sivri biberi bazen elli lira alıyoruz, patlıcanın kilosunu yirmi liraya alıyoruz. Bir sepet bana kırk liraya gelmiş oluyor. Hep direkt aracılara gidiyor bu para. Ben dördüncü Levent'te oturuyorum mesela. Bayrampaşa haline gidip geliyorum, bin lira bitiyor. Zamlardan sonra aşırı değişti. Ben iki ay önce 500 lira mazot koyuyorken depoma gidip geliyordum. Şimdi bin lira yetmiyor. E şimdi haliyle asgari ücret de pahalandı işçi fiyatı da yükseldi. Yevmiyeler de yükseldi. Geçen sene 250 elli lira olan yevmiye bu sene 600-700 lira. Satışlar çok durgun. Hani biz örneğin 15 kasa kıvırcık sattığım yerde ben beş kasa getirdim. İki kasa tezgahta duruyor. Sadece günlük yevmiyemizi bile çıkartamıyoruz. Bütün tezgahlar genel olarak söylüyorum hepsi işi bırakma aşamasına geldi."