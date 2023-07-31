Simide dev zam. Fiyatını duyan yok artık diyor

Zam yağmurları dinmek bilmiyor. İğneden ipliğe üst üste gelen zamların ardından bir zam da vatandaşın dostu simide geldi. Ankara’da simidin fiyatı 10 liraya yükseldi.

Simide dev zam. Fiyatını duyan yok artık diyor

Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’da yarından itibaren simidin 10 TL olacağını duyurdu. Delibaş, "Paranın alım durumu gittikçe kötüye gidiyor. Her gün maliyet hesapları yapmak zorundayız. Hepinizden Ankaralılar olarak özür diliyoruz; çünkü biz yapmıyoruz, sadece güncelliyoruz" dedi.

ANKARA’DA SİMİT 10 LİRA OLDU

Seçimlerin ardından birçok kaleme zam yapılırken, ekmeğin ardından zamların en çok yansıdığı ürünlerden biri de simit oldu. Ankara'da daha önce zam yapılarak fiyatı 7 liraya yükseltilen simit için fiyat güncellendi.

Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, yarından itibaren Ankara’da simidin 10 TL olacağını duyurdu. Simide en son 22 Ocak’ta zam yapılmış, 7 TL olmuştu. Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını bildirdi.

“BU MESLEK YAPILAMAZ HALE GELDİ”

Delibaş, zammın gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Ankaralı vatandaşlarımız maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Ankara’da 12 Ocak’ta simide 7 TL zam kararı 1 Ağustos itibarıyla Ankara’da simit 10 TL olacaktır. Paranın alım durumu gittikçe kötüye gidiyor. Her gün maliyet hesapları yapmak zorundayız. Bugün mazotun litresi 37 lira. Biz geçen sene 17 liraya aldığımız mazotu bu sene 37 liraya alıyoruz. Susam fiyatlarına yüzde 300 zam geldi. Un fiyatları yüzde 300 zam yedi. Kiraları konuşmaya bile gerek yok. Bu meslek yapılamaz hale geldi. Hepinizden Ankaralılar olarak özür diliyoruz; çünkü biz yapmıyoruz, sadece güncelliyoruz.”

İlgili Haberler
AKP'nin kalesinde ekmeğe yüzde 44 zam
Motorine yarın bir zam daha geliyor! Ardı arkası kesilmiyor
Pazarda zam isyanının sesi her geçen gün daha da yükseliyor: Milletin yarısı aç saray keyfine bakıyor
Bir zam da tütüne geldi
Öne Çıkanlar
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Şerafettin yaptı yine Tilki'liğini. G. Saray ve F. Bahçe'nin para oyununu ortaya çıkardı
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Son Haberler
Konyaspor gol yağdırdı Spor
Konyaspor gol yağdırdı
Akbelen'deki katliamın boyutu ortaya çıktı Güncel
Akbelen'deki katliamın boyutu ortaya çıktı
Tır sürücüsü neredeyse bir Aileyi hayattan koparacaktı Güncel
Tır sürücüsü neredeyse bir Aileyi hayattan koparacaktı
Son dakika... BDDK'dan kredi kartı düzenlemesi Ekonomi
Son dakika... BDDK'dan kredi kartı düzenlemesi
İslam Memiş açıkladı altın sahiplerinin dili tutuldu: "Ağustos geldi hazırlığa başlayın" Ekonomi
İslam Memiş açıkladı altın sahiplerinin dili tutuldu: "Ağustos geldi hazırlığa başlayın"
Evi boşaltma tartışmasında kiracılar ev sahibine keserle saldırdı Güncel
Evi boşaltma tartışmasında kiracılar ev sahibine keserle saldırdı
Çankırı’da kumar operasyonu:1 gözaltı Güncel
Çankırı’da kumar operasyonu:1 gözaltı