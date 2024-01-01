Pazardaki esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı enflasyonun suçlusunu buldu

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Pazardaki esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı enflasyonun suçlusunu buldu
Gaziantep’teki pazara giderek esnafı ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kestane satan bir vatandaşın yanına giderek, "100'e alıp 180'e mi satıyorsun? Sattırmam ben bunu" diyerek ürünlerine el koydu.

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni açıklanan asgari ücret zammı sonrası pazar esnafını ziyaret etti. Esnafların fiyatlarını denetleyen Tahmazoğlu, bir kestane satıcısının önüne doğru geldi.

"100'E ALIP 180'E Mİ SATIYORSUN? BUNUN FATURASINI BİR GÖREBİLİR MİYİZ?"

Burada esnafı denetleyen Tahmazoğlu, "100'e alıp 180'e mi satıyorsun? Bunun faturasını bir görebilir miyiz?" diye sordu. Ürün faturasını göremeyen Tahmazoğlu, esnafa, "Kaçak mal mı aldın?" diye sordu.

"SEN HİKAYE ANLATIYORSUN. BİR DAHA BU ÜRÜNÜ SATTIRMAYIZ BURADA”

Tahmazoğlu, marketlerde ortalama kilosu 200 TL'ye satılan kestane ürününü pazarda satan esnafa, "Sen hikaye anlatıyorsun. Bir daha bu ürünü sattırmayız burada. Fahiş fiyattan işlem yapılacak" dedi. O anları izleyen bazı Pazar esnafları belediye başkanına tepki gösterirken olay yerinde bulunan kimi vatandaş ise belediye başkanına destek verdi.

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