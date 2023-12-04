Çarşı pazar yanarken Mehmet Şimşek böyle dedi. 'Çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici'

Yıllık enflasyon yüzde 61,98 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici" yorumunu yaptı. Peki vatandaş çarşıda pazarda o çekirdek enflasyonun düştüğünü görüyor mu?.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çarşı pazar yanarken Mehmet Şimşek böyle dedi. 'Çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret verici'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından TÜİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

"Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı." değerlendirmesinde bulunan Şimşek, söz konusu oranın eylül ayında yüzde 5,28, ekim ayında yüzde 3,72 ve kasım ayında yüzde 1,96 olduğuna işaret etti.

Şimşek, bu oranların, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ettiğini belirterek, "Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon, hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi, programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." ifadesini kullandı.

Peki vatandaş pazarda Mehmet Şimşek'in dediği gibi çekirdek enflasyonu görebiliyor mu? En önemlisi bu zaten...

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