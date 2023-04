AKP’den baklavaya tırpan: TÜİK’in değil çarşı pazardaki enflasyon dikkate alındı

YENİÇAĞ | OĞUZ OK



İstanbul Ümraniye Belediyesi’nin, ramazan ayı boyunca dar gelirli vatandaşların adreslere dağıtılmak üzere 14 Şubat 2023 tarihinde açtığı baklava alımı ihalesinin sonucu bugün ilan edildi.



GEÇEN YIL 12 BİN KİLO BAKLAVA ALINDI BU YIL 5 BİN KİLO

2 Mart 2023 tarihinde sözleşmesi imzalan 5 bin kilo baklava alımı ihalesini, 625 bin TL’ye Oviya Gıda Unlu Mamuller İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şirketi aldı. Ümraniye Belediyesi geçen yıl da ramazan ayı içinde söz konusu firmadan, 6’şar bin kiloluk iki ayrı ihale ile baklava alımı yapmıştı. Her bir ihalenin bedeli 390 TL olarak açıklanmıştı. Belediyenin geçen yıl toplam 12 bin kilo baklava alımı karşın bu yıl, şimdiye kadar sadece 5 bin kilo baklava alması dikkat çekti.





ENFLASYON YÜZDE 92,33: GEÇEN YIL 65 TL BU YIL 125 TL

Geçen yıl alınan baklavaların kilosunun Belediyeye maliyeti 65 TL iken, bu yıl aynı özellikteki baklavanın kilo maliyeti 125 TL oldu. Bu verilere göre baklavanın fiyatı geçen yıla göre yüzde 92,33 artmış oldu.







ŞARTNAMEDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Ümraniye Belediyesi’nin geçen yıl yaptığı iki ayrı baklava alımı ihalesinin şartnamesinde olmamasına karşın bu yılki şartnameye yeni bir madde ekledi. Şartnameye eklenen yeni madde aynen şöyle düzenlendi:



“Baklava yapımında kullanılacak yağ kokusuz olacaktır. Hiçbir şekilde domuz yağı ve katkısı içermeyecektir.”



Bu maddenin şartnameye eklenmesi, baklava yapımında domuz yağı mı kullanılıyor kuşkusu yarattı.







AKP’DEN İKİ KEZ ADAY ADAYI OLDU

Üsküdar ve Ümraniye Belediyelerinden baklava börek ihaleleri alan Oviya Gıda Unlu Mamuller firmasının üç ortağından biri Hakkı Şanlı. Firmayı 2010 yılında kuran Hakkı Şanlı, 2015 seçimlerinde AKP’den İstanbul 1. Bölge’den milletvekili aday adayı oldu. AKP Hakkı Şanlı’yı 19. sıradan milletvekili adayı gösterdi ancak kazanamadı. Hakkı Şanlı 14 Mayıs 2023’te yapılacak milletvekili seçimleri için AKP’den ikinci kez milletvekili aday adayı oldu. Ancak Şanlı, AKP’nin açıklanan milletvekili aday listelerine giremedi.



Hakkı Şanlı’nın, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre birçok şirketi bulunuyor.



TÜİK'E GÖRE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 50,51

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon mart ayında yıllık yüzde 50,51 aylık ise yüzde 2,29 olarak gerçekleşti.