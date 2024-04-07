Pazarlama çılgınlığı tepki çekti: Yenilebilen kağıttan içilebilir Kur'an yapıp satmaya başladılar

Yenilebilir kağıttan yapılan ve şifa niyetine suya koyulup içilebilen 'Kur'an-ı Kerim', sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kullanıcılar, Kur'an-ı Kerim'in kutsal bir metin olduğunu ve amacının bu tür ticari ürünlerle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirterek tepki gösterdi. Ürünün dini duyguları istismar ettiği ve saygısızlık olduğu yönünde eleştiriler yapıldı. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar arasında ciddi bir tartışma başladı.

