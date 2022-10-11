﻿Kanser kalkanı: Pazı

Pazı en bilindik iki antioksidan için kaynak: Syringic asit ve kaempferol. Önce karbonhidratları basit şekere dönüştüren enzimi inhibe ederek kan şekerini düzenlemede yardımcı oluyor.

Kansere neden olan toksinlerden diğer hücreleri koruyor, inflamasyonu azaltıyor, kalp hastalığı, diyabet ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltıyor.

Ancak bunu yaparken pazının tüketilmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, “yaprakları kökünden kesin, soğukken sandviçinizi kinoa, esmer pirinç, keçi peyniri, ızgara tavuk, tatlı patates, domates ve diğer sebzelerle doldurun veya pazı kökünü sarımsak ve zeytinyağıyla soteleyin. Yaprakları, kuş üzümünü, çam fıstığını ekleyin, birkaç dakika pişirip servis edin.” diyor.

KANSERSAVAR PAZI SARIMSAKLE GENÇLEŞTİRİYOR

Sarımsak; 33 çeşit kükürt bileşiği, 17 çeşit aminoasit, flavonoidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A vitamini, B ve C vitaminlerini bünyesinde barındırıyor. Sarımsak ayrıca sigaranın zararlarını indirgiyor ve ayrıca kan yağlarını azaltıp, kan pıhtılaşmasını önlüyor, tansiyonun düşmesini sağlıyor.