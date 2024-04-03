Pegasus Almanya'dan Ordu-Giresun Havalimanına uçacak

Pegasus'tan yeni hat kararı...Ordu-Giresun Havalimanı'na Almanya'nın Düsseldorf şehrinde uçuş hattı açıyor. Ordu Giresun - Düsseldorf seferleri 6 Haziran tarihinde başlaması planlanıyor.

UÇUŞ PROGRAMI BELLİ OLDU

Yeni hat açan Pegasus'un uçuş planı şöyle:

Düsseldorf'a her perşembe günü saat 21.40'ta kalkış yapılacak.

Ordu Giresun'a her cuma günü saat 01.15'te iniş gerçekleştirilecek.



Pegasus, bu yeni hizmetiyle, Ordu Giresun Havalimanı'ndan Almanya'ya seyahat edenler için daha fazla seçenek sunmuş olacak. Uçuşların Ekim ayı sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

Ordu Giresun Havalimanı'na eklenen bu yeni uçuşlar, bölge halkının seyahat olanaklarını artırırken, turizm ve ticaret ilişkilerini de güçlendirecek.