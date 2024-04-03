Ahmet Hakan çatlak profesörler gibi oldu Selvi karalar bağladı. Seçim yenilgisine kılıfı buldu

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Ahmet Hakan çatlak profesörler gibi oldu Selvi karalar bağladı. Seçim yenilgisine kılıfı buldu
Yerel seçimlerde AKP’nin aldığı mağlubiyet sonrası Yancı Selvi karalar bağladı. Selvi köşe yazısında AKP’nin seçim yenilgisine bulduğu kılıfları yazdı. Ahmet Hakan’ı görenler ise saçlarından dolayı ‘çatlak profesör’ benzetmesinde bulundu.

Abdulkadir Selvi, yerel seçim sonrasında AKP’nin aldığı mağlubiyetin nedenlerini bugünkü köşe yazısında madde madde açıkladı. Selvi’ye göre AKP’nin aldığı mağlubiyetin baş nedeni olarak ekonomi gösterildi.

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Bununla beraber AKP’nin oy kaybındaki bir diğer önemli etmenin ise emeklilere verilmeyen zamlar olduğunu belirtirken, emeklilere beklendiği zam verilseydi sonucun en azından bu kadar olmayacağını ifade etti.

CHP’nin seçimlerden birinci parti olarak çıkmasının nedeni olarak ise fazla bir analize gerek olmadığını aktaran Selvi, CHP’nin muhalefetin adresi olmayı başardığını, emeklilerin AKP’yi cezalandırdığını ve iktidarı uyardığını bunun yanı sıra CHP’de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da etkili faktörler olduğunu belirtti.

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AHMET HAKAN’I GÖRENLER ÇATLAK PROESÖR’E BENZETTİ

31 Mart akşamı televizyon programında yerel seçimi yorumlayan Ahmet Hakan, o geceye saçları ile damgasını vurdu. Elektriklenerek iyice kabarmış saçları ile sosyal medyada bir ara seçimin önüne geçen Ahmet Hakan için kullanıcılar ‘Çatlak profesör’ benzetmesinde bulundu.

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Bu benzetme seçimin ardından da sosyal medyada konuşulmaya devam etti. Ahmet Hakan ise o gece saçlarının Fatih Altaylı, Barbaros Şansal, Halk TV başta olmak üzere hemen herkes tarafından ti’ye alınmasında çokça sinirlenmiş, Halk TV’ye ithafen "Benim saçımı haber yapmışlar, saçı bilmem ne oldu diye. Manyak ya! Böyle bir şey olabilir mi? Kılla tüyle uğraşan bir televizyon kanalı olabilir mi ya!” ifadelerini kullanarak yeniden sosyal medyada gündem olmuştu.

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