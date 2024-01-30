Pegasus’tan uçuran kampanya

Kaynak: Patronlardünyası
Pegasus’tan uçuran kampanya
Pegasus Hava Yolları, 30-31 Ocak'ta alınacak biletlerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 12 Şubat-4 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacak seyahatleri 5 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Pegasus, 30-31 Ocak’ta alınan ve 12 Şubat- 4 Nisan 2024 uçuş tarihli Kıbrıs biletlerini 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunduğunu duyurdu.

Kampanya Kıbrıs uçuşlarında sadece 8.500 koltuk için geçerli olacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

5€+vergi kapsamında olan hatlar:

Ercan-Adana

Ercan-İzmir

Ankara- Ercan-Ankara

İstanbul Sabiha Gökçen- Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen

9€+vergi kapsamında olan hatlar:

İzmir-Ercan

Ercan-Kayseri

Antalya-Ercan

Ercan-Antalya

Ercan-Diyarbakır

Ercan-Gaziantep

15€+vergi kapsamında olan hatlar:

Adana-Ercan

19€+vergi kapsamında olan hatlar:

Kayseri-Ercan

Diyarbakır-Ercan

Gaziantep-Ercan

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