Pegasus’tan uçuran kampanya

Pegasus, 30-31 Ocak’ta alınan ve 12 Şubat- 4 Nisan 2024 uçuş tarihli Kıbrıs biletlerini 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunduğunu duyurdu.
Kampanya Kıbrıs uçuşlarında sadece 8.500 koltuk için geçerli olacak.
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR
5€+vergi kapsamında olan hatlar:
Ercan-Adana
Ercan-İzmir
Ankara- Ercan-Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen- Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen
9€+vergi kapsamında olan hatlar:
İzmir-Ercan
Ercan-Kayseri
Antalya-Ercan
Ercan-Antalya
Ercan-Diyarbakır
Ercan-Gaziantep
15€+vergi kapsamında olan hatlar:
Adana-Ercan
19€+vergi kapsamında olan hatlar:
Kayseri-Ercan
Diyarbakır-Ercan
Gaziantep-Ercan
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