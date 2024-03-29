Pelin Karahan’dan çıplak fotoğraf itirafı

Pelin Karahan, Berfu Yenenler ile Talk Show programına konuk oldu. 2014 yılında evlenen güzel oyuncu eşi Bedri Güntay hakkında çok konuşulacak açıklama yaptı.

“ERKEKLİĞİNİ ANCAK ÖYLE HİSSEDİYOR”

“Hep kendi ayaklarımın üstünde durdurdum” diyen Karahan, “Hiçbir erkeğin maddi manevi varlığına ihtiyaç duymadım. Ancak şimdi eşim var. Ezip geçmemek lazım. Pohpohlamak lazım. Erkek de öyle erkekliğini hissediyor. Unuttuğun an dengeler şaşırıyor.

"EŞİME ÇIPLAK FOTOĞRAF ATIYORLAR"

Bir ara kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyorlardı sosyal medyadan ama ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir. Bedri beni ilk yemekte bağladı. Bana iyi geldi. Bir baktım evlenmişiz” ifadelerini kullandı.