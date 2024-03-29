Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan şok itiraf: Kadınlar çıplak fotoğraflar gönderiyor

Oyuncu Pelin Karahan, katıldığı bir programda eşiyle ilgili özel anekdotlar paylaştı.
Karahan, "Kadınlar zaman zaman sosyal medya üzerinden eşime çıplak fotoğraflar gönderiyorlardı.
Ancak bu tür şeylere aldırış etmem, kıskanç biri değilim" dedi.
2014'te iş adamı Bedri Güntay ile evlenen ve iki oğlu olan Karahan, Berfu Yenenler'in 'Talk Show Perileri' programına konuk oldu.
Uzun bir aradan sonra kameralar karşısına geçen Karahan, evlilik hayatı hakkında içtenlikle konuştu.
Karahan, "Evlilik bir düzen gerektirir. Bedri, akşamları eve döndüğünde ve sabahları işe giderken kapıyı benim açmamı bekliyor, fakat bazen aklıma gelmiyor" ifadelerini kullandı.
Karahan, "İlk yemeğimizde Bedri beni etkilemeyi başardı, bana çok iyi geldi ve bir anda kendimi evli buldum" şeklinde konuştu.