Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan şok itiraf: Kadınlar çıplak fotoğraflar gönderiyor

Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan şok itiraf: Kadınlar çıplak fotoğraflar gönderiyor
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, "Kadınlar eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu ama ben takılmam öyle şeylere" sözlerini kullandı.
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Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan şok itiraf: Kadınlar çıplak fotoğraflar gönderiyor 1

Oyuncu Pelin Karahan, katıldığı bir programda eşiyle ilgili özel anekdotlar paylaştı.

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Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan şok itiraf: Kadınlar çıplak fotoğraflar gönderiyor 2

Karahan, "Kadınlar zaman zaman sosyal medya üzerinden eşime çıplak fotoğraflar gönderiyorlardı.

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Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan şok itiraf: Kadınlar çıplak fotoğraflar gönderiyor 3

Ancak bu tür şeylere aldırış etmem, kıskanç biri değilim" dedi.

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Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan şok itiraf: Kadınlar çıplak fotoğraflar gönderiyor 4

2014'te iş adamı Bedri Güntay ile evlenen ve iki oğlu olan Karahan, Berfu Yenenler'in 'Talk Show Perileri' programına konuk oldu.

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Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan şok itiraf: Kadınlar çıplak fotoğraflar gönderiyor 5

Uzun bir aradan sonra kameralar karşısına geçen Karahan, evlilik hayatı hakkında içtenlikle konuştu.

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Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan şok itiraf: Kadınlar çıplak fotoğraflar gönderiyor 6

Karahan, "Evlilik bir düzen gerektirir. Bedri, akşamları eve döndüğünde ve sabahları işe giderken kapıyı benim açmamı bekliyor, fakat bazen aklıma gelmiyor" ifadelerini kullandı.

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Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan şok itiraf: Kadınlar çıplak fotoğraflar gönderiyor 7

Karahan, "İlk yemeğimizde Bedri beni etkilemeyi başardı, bana çok iyi geldi ve bir anda kendimi evli buldum" şeklinde konuştu.

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Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan şok itiraf: Kadınlar çıplak fotoğraflar gönderiyor 8
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Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan şok itiraf: Kadınlar çıplak fotoğraflar gönderiyor 9
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