14 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Belçikalı kaleci Arne Espeel penaltıyı kurtardı: Hayatını kaybetti

Belçikalı kaleci Arne Espeel penaltıyı kurtardı: Hayatını kaybetti

Futbol dünyası yeni bir ölüm haberiyle sarsıldı. Belçikalı kaleci Arne Espeel sahada hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:00
Takip Et

Penaltıyı kurtardı. hayatını kaybetti

Belçikalı kaleci Arne Espeel penaltıyı kurtardı: Hayatını kaybetti
+
Aa
-

Winkel Sport B takımının formasını giyen Belçikalı kaleci Arne Espeel takımı için mücadele ederken sahada hayatını kaybetti.

Takımının Westrozebeke ile oynadığı karşılaşmada bir penaltı vuruşunda gole izin vermeyen 25 yaşındaki kaleci sonrasında yere yığıldı.

İlk müdahalesi sahada yapılan Espeel hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Belçika'nın West Flanders Eyaleti'nde oynanan karşılaşma tüm ülkeyi ve futbol dünyasını yasa boğdu.

TAKIM DUŞTAYKEN ACI HABER GELDİ

Ölüm nedeni henüz belirlenemeyen kalecinin hayatını kaybetme sebebinin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

Winkel Sport B asistanı Stefaan Dewerchin yaşanan bu beklenmedik durum nedeniyle son derece üzgün olduklarını belirtirken, "Espeel yere düştüğünde top hala oyundaydı. İzlemesi gerçekten korkunçtu. Maçtan sonra tüm oyuncularımız duş aldı ve kalecimizin hastanede hayatını kaybettiği haberi hepimizi şoka uğraşttı. Bazı oyuncularımız yaşanan durumu hala tam olarak idrak etmekte zorlanıyor" dedi.

Ölüm nedeni henüz belirlenemeyen kalecinin hayatını kaybetme sebebinin yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.
Winkel Sport B asistanı Stefaan Dewerchin yaşanan bu beklenmedik durum nedeniyle son derece üzgün olduklarını belirtirken, "Espeel yere düştüğünde top hala oyundaydı. İzlemesi gerçekten korkunçtu. Maçtan sonra tüm oyuncularımız duş aldı ve kalecimizin hastanede hayatını kaybettiği haberi hepimizi şoka uğraşttı. Bazı oyuncularımız yaşanan durumu hala tam olarak idrak etmekte zorlanıyor" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
1
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿İspanyol ve Slovak kurtarma ekipleri zehir zemberek suçlama yapıp gittiler. “Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız”
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
2
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Süper Lig'de 17 takım kaldı: Sıralama değişti. İşte yeni puan durumu
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
3
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Arınç’ın seçim ertelensin çıkışına İYİ partiden yanıt
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
4
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Haluk Levent: Beni herkes övsün FETÖ’cüler övmesin
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
5
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Kırgızistan'ın gönderdiği çadırlar Türkiye'ye ulaştı
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
6
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Marmara Denizi 25 metre çekildi. Kandilli Rasathanesi'nden açıklama
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
7
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿Kredi kartı kullananlar dikkat. BDDK bankalara talimat verdi. Artık şifre istenecek
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿İşte sinameki otunun yararları
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Kübalı 32 doktor Kahramanmaraş'ta
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Bahçeli Oğuzhan Uğur'u ve Haluk Levent'i hedef gösterdi
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
﻿Diyarbakır'da çökme tehlikesi olan 9 katlı bina yıkılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.