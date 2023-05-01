Penaltıyı vermeyen hakem özür diledi

Bundesliga'da Borussia Dortmund'un deplasmanda Bochum ile 1-1 berabere kaldığı maçta hakem Sascha Stegemann, Dortmund'un penaltısını vermediği için maç sonunda itirafta bulundu.

Penaltıyı vermeyen hakem özür diledi

Bundesliga'nın 30. haftasına lider giren Borussia Dortmund deplasmanda düşme hattında bulunan Bochum ile 1-1 berabere kaldı. Maçın orta hakemliğini yapan Sascha Stegemann, karşılaşmada Dortmund'un penaltısını vermedi. Alman hakem maçtan birkaç gün sonra sarı siyahlı kulüpten özür diledi.

ALMAN BASININA KONUŞTU

Bild'e konuşan C, "Cuma gecesi yaşananları anlayabiliyorum. Maalesef dün hoş olmayan şeyler yaşandı. Ailem ve ben maalesef tehdit edildik. Bu yüzden korumaya ihtiyacımız olduğunu hissettim ve suç duyurusunda bulundum. Şu an polis koruması var yanımızda." dedi.

Maçta Borussia Dortmund'un penaltı vermeyen hakem karşılaşma sonrasında pozisyonu tekrar izlediğini söyledi. Stegemann pozisyon için, "Tekrar izledim ve daha iyi gördüm, net penaltı. VAR'ın müdahalesi doğru karar olurdu. Video Yardımcı Hakemin de benim kadar kötü olduğu söylenebilir" ifadelerini kullandı.

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