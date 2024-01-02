Pençe Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu kapsamında teröristlerin saklandığı bir mağarayı ortaya çıkardığını ve içinde çok miktarda silah ve mühimmat bulduğunu açıkladı.