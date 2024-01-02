Pençe Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: DHA
Pençe Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu kapsamında teröristlerin saklandığı bir mağarayı ortaya çıkardığını ve içinde çok miktarda silah ve mühimmat bulduğunu açıkladı.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetleri yürüten kahraman Mehmetçiklerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağarayı tespit etti. Mağarada ele geçirilen silah, mühimmat ve malzemeler şunlardır: 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 200 adet el bombası, 560 adet doçka makineli tüfek mühimmatı, 7500 adet 7.62 mm mühimmat, 1500 adet 5.56 mm mühimmat, el yapımı patlayıcı yapım malzemeleri, 39 adet AK-47 şarjörü, 4 adet Dragunov şarjörü, 10 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 3 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet dürbün, 5 adet termal silah dürbünü, 2 adet sabit telefon, 1 adet kamera kayıt cihazı, 5 adet Yaesu telsiz, 1 adet Yaesu telsiz batarya, 1 adet sabit merkez Yaesu telsizi, 2 adet 15vat invertör, 3 adet dalgıç seti, 6 adet oksijen tüpü, 1 adet hücum çantası, 5 adet şarjörlük, çeşitli yaşam malzemeleri” ifadelerini kullandı.

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