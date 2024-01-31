Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyinde yer alan Zeytin Dalı bölgesine sızmaya çalışan teröristlerin sahip olduğu geniş çaplı silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Terör yuvalarına karşı operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızmaya çalışan teröristlerin sahip olduğu geniş çaplı silah ve mühimmatı ele geçirdi.” denildi.

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Açıklamada, ele geçirilen malzemeler arasında 2 adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet M4A1 piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 10 adet RPG-7 mühimmatı, 10 adet RPG-7 sevk fişeği, 25 adet el bombası, 19 adet şarjör, 1 adet kamera, 1 adet telefon, 2 adet telsiz ve 1 adet termal dürbün olduğu belirtildi.

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