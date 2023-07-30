Pencere silerken sekizinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Karaman'da evinin pencerelerini sildiği sırada dengesini kaybederek sekizinci kattan beton zemine düşen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Pencere silerken sekizinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Karaman'ın Başakşehir Mahallesi'ndeki toplu konutlarda meydana geldi. 8. kattaki evinin camını silmek için pencereye çıkan 3 çocuk annesi Münevver Bilir, bir anda dengesini kaybetti. Bilir, metrelerce yüksekten beton zemine düştü.

Münevver Bilir’in evdeki çocukları, annelerinin düştüğünü sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, Münevver Bilir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Binaya ait çocuk parkında oyun oynayan çocuklar ise, kadının pencere silerken bir anda elindeki bezle birlikte yere düştüğünü söylediler.

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