Penceredeki bu özellik soğuk havayı anında kesiyor. Kışın evinizi sıcak tutacak yöntem

Kış ayları yaklaştı, doğalgaz faturası endişesi başladı. Vatandaşlar da kış aylarında evlerini sıcak tutmanın yöntemini arıyor.

Özellikle balkon ve pencerelerden gelen soğuklar başa bela. Vatandaşlar pencerelerden gelen soğukları önlemek için farklı yolları deniyor.

1. ADIM

Kış aylarında kalın perdeler kullanmak bir nebze de olsa soğuk havayı kesiyor. Özellikle kış aylarında kalın perde kullanımı önemlidir.

2. ADIM

Kapı ve pencere kenarlarına yaptırılan bantlar da önemlidir. Yapışkan bantlar soğuk havanın içeriye girmesini önler.

3.ADIM

Sürgülü kapılarda özelikle balkon kapılarında macun kullanımı kritiktir. Macunlar sürekli değiştirilmelidir.

PENCERE DETAYI

Öte yandan pencere PVC pencerelerde mevsime göre pencere ayarı bulunmaktadır. Kış aylarında daha sıkı, yaz aylarında daha serbest biçimde PVC lastiklerinin sıkılıkları ayarlanabilir.

Kış aylarında sürgülü kapıların yalıtımı için plastik bir pencere kiti alarak soğuk havayı dışarıda tutabilirsiniz.