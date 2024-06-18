Pencereden giren serçe evden ayrılmıyor

Kaynak: İHA
Pencereden giren serçe evden ayrılmıyor

Kerem Sarmış'ın evine giren yavru bir serçe, dışarı bırakıldıktan sonra tekrar eve geri dönüyordu. Sarmış, kuşun evde kalmasına karar vererek onu beslemeye başladı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Kerem Sarmış, evine 5 gün önce yavru bir serçenin girdiğini fark etti. Serçenin karnını doyuran Sarmış, kuşu evden çıkarmak istediğinde ise ilginç bir durumla karşılaştı. Her seferinde pencereden dışarı saldığı serçe, bir süre sonra tekrar evin içine geri dönüyordu.

Bu durumu gören Sarmış, kuşun dışarıda yaşama alışkanlığının olmadığını anladı. Birkaç deneme sonrasında serçenin sürekli olarak geri döndüğünü gören Sarmış, onu beslemeye ve evde kalmasına izin vermeye karar verdi. Serçe, Sarmış'ın evinde küçük bir dost olarak kalmaya devam ediyor.

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