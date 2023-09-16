Pendikspor rekor kırdı. Süper Lig kulüpleri 276 oyuncuyu transfer etti.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun yaz transfer dönemi bitmesinin ardından takımlar, 276 oyuncuyu transfer etti.
Pendikspor bu alanda 21 oyuncu ile diğer takımları geçerek 1. sıraya yerleşti.
İşte kulüplerin yaptığı transfer sayıları;
1) Pendikspor: 21
2) Hatayspor: 20
3) Alanyaspor: 17
4) Çaykur Rizespor: 17
5) Fatih Karagümrük: 17
6) Trabzonspor: 16
7) Samsunspor: 16
8) Fenerbahçe: 15
9) Gaziantep FK: 14
10) Galatasaray: 14
11) Adana Demirspor: 14
12) İstanbulspor: 13
13) MKE Ankaragücü: 13
14) Antalyaspor: 12
15) Beşiktaş: 11
16) Kasımpaşa: 10
17) Konyaspor: 10
18) Sivasspor: 10
19) Başakşehir: 9
20) Kayserispor: 7
(AA)