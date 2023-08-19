Pendikspor'da Serkan'dan sonra Djaniny'de gündemde

Trabzonspor'un Galatasaray maçı öncesi, oyuncusu Serkan Asan’ı Pendikspor’a kiralık olarak vermesinin ardından, Süper Lig'in yeni ekibi, gözünü şimdi de Bordo Mavililer’in yüksek ödeme bedeli nedeniyle serbest bıraktığı Djaniny’e çevirdi.

Pendikspor'da Serkan'dan sonra Djaniny'de gündemde

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor, bu gece İstanbul deplasmanında karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesi, oyuncusu Serkan Asan’ı, Trendyol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Pendikspor’a kiralık olarak vermesinin ardından, Pendikspor, gözünü Bordo Mavililer’in yüksek ödeme bedeli nedeniyle serbest bıraktığı 32 yaşındaki Djaniny Tavares Semedo’ya çevirdi.

Bu futbol sezonunu ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Pendikspor’da geçirecek olan sağ bek Serkan Asan ile ilgili, İstanbul temsilcilerinden Pendikspor’un, bu sezon içerisinde Karadeniz ekibine 3 Milyon Lira kiralama bedeli ödeyeceği açıklandı.

Bordo Mavililer’in altyapısında yetişen 25 yaşındaki U21 Türkiye Milli takım oyuncusu Asan, gerek duyulması halinde, Pendikspor’un yarın akşam deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş önünde, kadroya alınabileceği öğrenildi.

Trabzonspor ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Serkan, Türkiye A Milli takımı hariç tüm yaş gruplarında 157 kez ay yıldızlı formayı giydi. Zaman zaman sağ kanatta hücum da oynayan Serkan milli forma altında 34 gole de imza atmıştı.

Pendikspor’un, önümüzdeki hafta içerisinde Trabzonsporlu Yeşil Burun Adalı santraforu Djanıny Tavares’i transfer etmek için de; satın alma ya da satın alma opsiyonlu veya kiralık olarak kadrosuna katma adına, resmi girişimde bulunacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Santa Cruz doğumlu top tekniği çok yüksek olan oyuncu ile Çaykur Rizespor’un da yakından ilgilendiği biliniyor.

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