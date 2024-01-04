Pendik’te avukattan şiddet skandalı. Adam toplayıp evi bastı eşini ve ailesini darp etti

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Pendik’te yaşandı. İddia edildiğine göre, eşiyle boşanma aşamasındaki avukat M.H.K. yanında getirdiği 3 arkadaşıyla beraber, eşinin ailesiyle yaşadığı evi bastı. Genç avukat kapıyı açan eşi B.Ö.K.'yı ve eşinin ailesini darp etti.

EVİ BASTI, AİLEYİ DARP ETTİ, TEHDİTLER SAVURDU

Kavga seslerini duyan binanın sakinleri müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Yapılan hiçbir uyarıya kulak asmayan genç avukat, eşi ve ailesine tehditler de savurdu. Yaşanan o arbede anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Avukat eşi tarafından saldırıya uğrayan B.Ö.K. olayı ve yaşananları şöyle anlattı:

"SESİMİ KESMEK İSTİYORLAR YARDIM İSTİYORUM"

"Abimin evinin kapısının yumruklandığını öğrendik. Olayı duyunca abimin yaşadığı binaya gittik ve binaya girdiğimiz esnada üzerimize çullandılar. Hepimizi darp ettiler. Eşim ellerimi ve kollarımı tutarak, 'bunları sen istedin' dedikten sonra annemi ve babamı darp ettirdi. Olay yerine sonradan gelen kardeşimi de aralarına alıp dövdüler. Aldığı darbeler sonrası böbreklerine zarar gördü. Hastaneye kaldırılan kardeşimde böbrek yetmezliği başlangıcı oldu. Ben sesimi duyuramadım. Her yerim mosmor. İnsanların bana ses olmasını istiyorum. Ben bu olayı duyurmaya çalıştıkça sesimi kesmeye çalışıyorlar.

"ANNEM VE BABAM DARP EDİLDİ MORLUKLAR İÇERİSİNDELER"

Zaten o gün telefonumu da gasp ettiler. Eşim avukatlık mesleğinin arkasına sığınıyor. Daha önce de eşim tarafından şiddete maruz bırakıldım. Sesimi duyuramamıştım ama artık ailem ve ben tehlike altındayız. Korkumdan işimi de bırakmak zorunda kaldım. Bize saldıranlar şu an eline kolunu sallayarak dolaşıyorlar. Kardeşim hastanede ailem tehlike altında. Annem ve babam darp edildi tüm vücudu morluk içerisinde. Bizi silahla da tehdit ettiler. Ben bu zamana kadar şiddet gören kadınlara ses oldum onlar da lütfen bana ses olsunlar”